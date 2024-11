Pour quels motifs pouvait-on être banni du Komsomol, organisation de la jeunesse communiste d’URSS?

Russia Beyond

Le Komsomol, cette organisation de la jeunesse communiste du PCUS, a été fondé le 29 octobre 1918 pour être rejoint par de jeunes gens âgés de 14 à 28 ans. En réalité, il s’agissait d’une sorte de passe pour adhérer ensuite au seul et unique parti politique d’URSS.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les membres du PCUS bénéficiaient d’une série de privilèges et ce statut pouvait les aider à avancer sur l’échelle professionnelle. Quant à l’expulsion du Komsomol, elle pouvait coûter aux jeunes leur carrière.

Le plus souvent, l’on procédait à une expulsion pour un « comportement amoral » : crimes, délits et actes de hooliganisme ; alcoolisme et séjour en poste de dégrisement ; évitement du paiement de la pension alimentaire ; naissance d’enfants hors-mariage.

Roman Denissov/Sputnik Roman Denissov/Sputnik

En effet, les membres du Komsomol devaient afficher des qualités morales irréprochables et être dignes dans tous les sens de ce terme.

En outre, durant les répressions, l’on pouvait expulser de cette organisation les enfants des « ennemis du peuple ».

Enfin, se retrouvaient dehors ceux qui ne versaient pas les cotisations régulières, qui constituaient à peu près 1% du salaire.

En suivant ce lien, découvrez les femmes soviétiques des années 20 dans d’authentiques photographies d’archives

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.