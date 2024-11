Hommage musical au compositeur Sergueï Liapounov à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris accueillera le 8 novembre 2024 une conférence-concert en hommage au compositeur russe Sergueï Liapounov.

Sergueï Liapounov, deuxième à gauche. Domaine public Domaine public

Au cours de la soirée, la soprano Antonina Stepanova interprétera des œuvres vocales accompagnée par le pianiste Alexandre Kryvych. Puis, les invités pourront apprécier les talents du pianiste Hugo Martin.

L’organisatrice de la soirée, Zoya Arrignon, présidente de la branche russe de la Renaissance Française, a expliqué dans son commentaire à Russia Beyond avoir choisi d’intituler la soirée Sergueï Liapounov : Iaroslavl-Moscou-Saint-Pétersbourg-Paris : 100 ans après.

« 100 ans après, sa mémoire est vivante. Une nouvelle génération de musiciens, qui sont également professeurs au Conservatoire russe S. Rachmaninoff à Paris, prend le relais. Ils participent gracieusement à ce concert. […]

Cette soirée est organisée en partenariat avec l'association parisienne Faites entrer les musiciens (Présidente C. Galitzine) et le Centre Spirituel et Culturel orthodoxe russe, notre fidèle partenaire de longue date », précise-t-elle.

Sergueï Liapounov est un musicien et compositeur russe, émigré en France en 1923. Il a commencé à créer ses premières compositions en 1885 sous la direction du compositeur Mili Balakirev. Le musicien a voyagé dans plusieurs provinces russes pour collecter des chants folkloriques, publiés en 1899 sous le titre Chansons du peuple russe. À partir de 1911, il est devenu enseignant au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. En 1922, Sergueï Liapounov est arrêté lors de la répression bolchévique et condamné à six mois de prison. Émigrant à Paris en 1923, il meurt peu après d'une attaque cardiaque.

Pour plus d’informations sur l’évènement en question, suivez le lien vers le site de la Renaissance Française.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.