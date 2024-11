L’écrivain Tolstoï? La littérature russe en compte trois!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les trois proviennent d’une seule et même lignée et ont un ancêtre en commun : Pierre Tolstoï, un associé de Pierre le Grand à qui le tsar a offert le titre de comte.

Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Le plus célèbre des trois est Léon Tolstoï (1828-1910), à qui l’on doit des chefs-d’œuvre de la littérature tels que Guerre et Paix ou encore Anna Karénine. Il est connu pour son œuvre prolifique et son style tout en longueur. Il a laissé après lui 90 livres de formats variés, dont des journaux intimes !

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Le deuxième aurait dû être mentionné en première position, car il est plus âgé que Léon et a commencé à écrire bien avant lui. Il s’agit d’Alexeï (Konstantinovitch) Tolstoï (1817-1875). Il est entré dans l’histoire comme l'auteur de satire ayant écrit sous le pseudonyme Koz’ma Proutkov. L’on lui doit de nombreux romans, pièces de théâtre et poèmes inspirés aussi bien par l’histoire que par la mythologie, par exemple Le Chevalier d’argent.

Il est un arrière-cousin de Léon Tolstoï, les deux se partageant un arrière-grand-père.

Mikhaïl Ozersky/Sputnik Mikhaïl Ozersky/Sputnik

Le troisième est également nommé Alexeï (Alexis) Tolstoï(1883-1945), mais porte le patronyme Nikolaïevitch. Il est né d’un arrière-cousin des deux Tolstoï précédemment mentionnés.

Il est surtout connu pour sa trilogie Le Chemin des tourments, dans laquelle il parle de l’intelligentsia russe avant, pendant et après la révolution bolchévique et des émigrés, dont il a fait partie.

Ayant trouvé la Russie soviétique très progressiste et prometteuse, il y est retourné vers la fin des années 1920 pour devenir, avec le temps, l’un des plus importants écrivains soviétiques. Il est également célèbre pour ses romans de science-fiction, dont Aelita, et pour avoir créé une version russe du conte Pinocchio.

