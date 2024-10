Pelmeni, le plat russe le plus sous-estimé de tous!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Vous entendrez sans doute les Russes dire que c’est le plat de prédilection des étudiants : si préparer soi-même ces ravioles à la maison est un processus complexe et prenant, cuire les pelmeni préfabriqués vendus dans tous les supermarchés du pays ne prend que quelques instants : il suffit de les verser dans de l’eau bouillante et de patienter un tout petit peu. Rapide à préparer, nourrissant et extrêmement bon, ce plat est mangé aux quatre coins du pays.

Avez-vous déjà goûté les ravioles russes fourrées à la viande ? D’ailleurs, celles et ceux qui veulent en préparer à la maison peuvent consulter une recette de pelmeni sibériens en suivant ce lien.

Dans cet autre article, découvrez la recette du betta-majarg, de petits pains ingouches au fromage et à la cannelle.

