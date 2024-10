Les personnages de Pouchkine s’exposent en gravure à Bruxelles

Russia Beyond

Du 19 septembre au 29 octobre 2024, la Maison russe à Bruxelles propose une exposition de gravures de l’artiste russe Nikolaï Predein. L’événement culturel en question a été organisé à la fois à l’occasion du 225e anniversaire d’Alexandre Pouchkine et du 220e anniversaire du compositeur Mikhaïl Glinka.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aménagée sur les stands externes, l’exposition nous plonge dans l’univers de l’œuvre de Pouchkine, nous fait connaître ses personnages littéraires et nous incite à lire les livres qui ont fait leur entrée dans les collections de pratiquement toutes les bibliothèques du monde.

L’exposition s’organise autour d’expressives illustrations en noir et blanc des vers du grand poète, réalisées en 2015 et 2016 par Nikolaï Predeïne, ce membre de l’Union des peintres russes, dont les œuvres font partie de collections étatiques et privées aussi bien en Russie qu’à l’étranger.

En parlant de ses gravures, l’artiste affirme : « les images faisaient apparition sur le papier assez spontanément, comme si je les appelais… et elle répondaient en surgissant sur le papier blanc sous forme de lignes, traces, vagues, taches d’encre… ».

Nikolaï Predein, sculpteur, graphiste et poète, est né en Transouralie. En 1986, il est sorti diplômé de l’école d’arts de Sverdlovsk. Il mène une activité d’exposition active.

Pour en savoir plus, sur l’exposition Les personnages de Pouchkine dans l’œuvre graphique de Nikolaï Predein, suivez le lien vers le site de la Maison russe.

Dans cette autre publication, découvrez dix œuvres majeures d'Alexandre Pouchkine.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.