Jalousement gardée par une copie d’un des lions qui ornent l’escalier d’apparat du palais à facettes du Kremlin, cette moitié de bulbe d’église en bois (dont l’essence n’est pas précisée) s’impose à la vue des visiteurs du Musée de l’Architecture de Moscou qui empruntent ou passent près de l’escalier secondaire.

Cette coupole est une copie à taille réelle de celle qui couronne l’église de l’apôtre Jean (Jean le Théologien) sur la rivière Ichna. Érigée en 1686-1687, cette petite église se trouve dans le village de Bogoslov situé à trois kilomètres au sud-ouest de Rostov. En 1888, Vassili Verechtchagine la peignit sur plusieurs toiles. Elle fut restaurée à la fin des années 1950 par une équipe dirigée par les architectes Boris Gnedovski (à qui est attribué le bulbe) et Alexandre Opolovnikov.

Les visiteurs du Musée de l’Architecture peuvent s’approcher de cette coupole pour comprendre comment les bulbes en bois sont construits.

La forme d’oignon est obtenue par l’assemblage de longs morceaux de bois. Quand on prend l’escalier et que l’on regarde ce bulbe du dessus, on voit six de ces chevrons.

Des planches sont ensuite fixées horizontalement pour remplir les espaces entre les morceaux de bois verticaux (chevrons). Le fait que la copie de la coupole de l’église Saint-Jean repose contre le mur d’échiffre de l’escalier ne permet pas de voir ces voliges.

Ce sont sur ces voliges que sont cloués en quinconce les bardeaux (лемех – lemekh, mot qui a également le sens de soc). En Russie, on rencontre traditionnellement trois types de bardeaux. L’extrémité visible est un demi-cercle. Ou le morceau de bois a la forme d‘une languette dont l’extrémité visible est taillée en biseau. Ou bien encore la silhouette de la tuile rappelle celle d‘une pièce montée à plusieurs niveaux, comme sur la coupole exposée au Musée de l’Architecture de Moscou.

Traditionnellement, les bardeaux sont sculptés dans du tremble. Cette essence de bois présente de nombreux avantages : elle est légère et résistante aux vermoulures, ne gonfle pas sous l’effet de l’eau et ne se rétracte pas sous celui de la chaleur. Avec le temps, elle prend une couleur argentée qui brille au soleil.

Aussi résistant soit-il, le tremble finit par subir les outrages du temps, aux deux sens du terme. Ce fut pourquoi le bulbe de l’église de Saint-Jean sur l’Ichna fut remplacé durant la seconde moitié des années 1950 par celui dont le Musée de l’Architecture possède une copie.

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Coïncidence ou pas, ce musée expose actuellement une structure dynamique dont les écailles en aluminium rivetées ne sont pas sans rappeler les bardeaux de la coupole. L’aluminium est, comme le tremble, léger, résistant et argenté. Excellent conducteur de chaleur et d’électricité, ce métal ne remplacera certainement pas le bois comme matériel de construction des bulbes d’églises.

Structure Dynamique en aluminium exposée au Musée de l'Architecture de Moscou jusqu'au 3 octobre 2024

