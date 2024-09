Un descendant des lignées Tchaïkovski et von Meck partagera leur incroyable histoire à Bruxelles

Russia Beyond

En septembre, la Maison Russe de la capitale belge accueillera une conférence de Denis von Meck, descendant direct des familles Tchaïkovski et von Meck, impliqué depuis de nombreuses années dans la préservation du patrimoine culturel de ces dynasties.

Peu de gens savent que la célèbre Symphonie n°4 de Piotr Tchaïkovski, dédiée à son « meilleur ami », a en réalité été créée pour Nadejda von Meck. Épouse du magnat des chemins de fer russes Karl von Meck, cette femme était immergée dans le monde de la musique et s’impliquait dans la philanthropie, notamment en prenant en charge de jeunes compositeurs.

Cependant, elle n’était pas seulement liée à Piotr Tchaïkovski par son amour de l’art. Ces deux-là ont entretenu une correspondance amicale pendant 14 ans et, même s’ils ne se sont vus en personne qu’une seule fois, ils étaient extrêmement proches spirituellement. Signe de leurs intentions les plus cordiales, ils se sont même liés de famille : en 1884, un mariage a eu lieu entre le fils de Nadejda von Meck, Nikolaï, et Anna Davydova, la nièce de Piotr Tchaïkovski.

Le 17 septembre, notre contemporain et descendant de ces deux lignées, Denis von Meck, donnera une conférence à la Maison Russe à Bruxelles pour parler de l’héritage de ses ancêtres.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’empreinte laissée par ces personnes, profondément impliquées dans la vie sociale, culturelle et économique de l’Empire russe, dans l’histoire du pays, inscrivez-vous à l’événement en utilisant ce lien.

