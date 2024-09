Quel est le premier film que l’URSS a coréalisé avec un pays capitaliste?

En 1958, le conte de fées Sampo est sorti sur les écrans. Ce film soviéto-finlandais basé sur l’épopée carélienne et finlandaise du Kalevala était le premier film réalisé conjointement par l’URSS et un pays du bloc capitaliste.

Il a été produit par Alexandre Ptouchko et coréalisé par le Finlandais Holger Harrivirta. Les rôles ont été interprétés par des acteurs soviétiques et finlandais, tandis que le tournage s’est déroulé en deux langues, le russe et le finnois. Pour les spectateurs d’aujourd’hui, Sampo peut sembler trop « rétro », mais, à l’époque, il a étonné par ses effets spéciaux.

Ptouchko n’était pas seulement un conteur exceptionnel, il a également inventé le tournage combiné. Au milieu des années 1930, le réalisateur a opéré une véritable révolution en donnant naissance au premier film utilisant les techniques d’animation tridimensionnelle – Le Nouveau Gulliver. Pour Rouslan and Lioudmila, le réalisateur a en outre lui-même créé des sculptures en utilisant des défenses de morse, des coquilles de corail, des noix de coco et bien d’autres choses encore.

Pour Sampo, Ptouchko a inventé tout un monde. Le monument dédié au premier collectionneur de runes Lönnrot y prenait vie, d’immenses fleurs y écloraient au contact de l’héroïne, et la cape de la sorcière Louhi y traversait la mer pour capturer la belle Annika.

Pour l’époque, le conte semblait incroyablement réaliste – et il a impressionné non seulement les spectateurs soviétiques et finlandais, mais aussi Hollywood ! Ayant vu les films de Ptouchko, le producteur Roger Corman a décidé de les « adapter » pour le public américain. C’est ainsi que les films Sampo etSadko, fortement remaniés, sont apparus au box-office américain. Ils sont sortis respectivement sous les titres Le jour où la terre a gelé et Le voyage fantastique de Sinbad.

Il est vrai que ni le réalisateur soviétique ni les acteurs qui avaient joué dans les films originaux n’y ont été mentionnés. Au lieu de noms finlandais et russes, difficiles à comprendre pour les Américains, les affiches présentaient des personnages plus simples et plus compréhensibles, mais totalement inventés pour l’occasion.

