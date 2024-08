Un film soviétique sur un disciple des frères Lumière sera projeté à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alla Sourikova/Mosfilm, 1987 Alla Sourikova/Mosfilm, 1987

Le 29 août, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris accueillera une projection de la comédie soviétique L’Homme du boulevard des Capucines (1987). Ce film romantique, qui conclura le festival annuel du film d’été tenu en ce lieu, raconte l’histoire d’un homme qui, avec l’aide du septième art, a décidé de changer pour le mieux la vie des habitants d’une petite ville. Le rôle principal est joué par l’inimitable acteur Andreï Mironov, véritable star de l’écran soviétique, dont le talent est toujours vénéré par les habitants de la Russie.

Selon l’intrigue de la comédie, le personnage de Mironov, un enthousiaste américain nommé Johnny First, se rend dans l’une des petites villes du Far West des XIXe-XXe siècles pour initier ses habitants au cinéma.

Johnny a une véritable passion pour son entreprise. Ayant un jour assisté à l’une des séances de cinéma des frères Lumière à Paris, il était tellement captivé par la magie du grand écran qu’il ne pouvait plus imaginer un monde sans cinéma. En véritable gentleman, il est convaincu que le septième art peut cultiver la vertu humaine et inculquer les bonnes manières. Face à l’ivresse et au manque d’éducation du public provincial, il ne baisse pourtant pas les bras et, malgré tous les obstacles, oblige peu à peu son nouvel entourage à changer sous l’influence des chefs-d’œuvre du cinéma mondial.

Alla Sourikova/Mosfilm, 1987 Alla Sourikova/Mosfilm, 1987

Cependant, combien de temps cela va-t-il durer ? Les films choisis par le héros sauront-ils changer l’essence humaine ? Johnny doit survivre à une tentative d’assassinat, trouver des partisans fidèles et l’amour de sa vie, réaliser un travail pharaonique, puis tout recommencer.

Alla Sourikova/Mosfilm, 1987 Alla Sourikova/Mosfilm, 1987

Pour connaître les détails de cette incroyable histoire, inscrivez-vous à la projection de L’Homme du boulevard des Capucines en suivant ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez douze musées en France et Belgique où admirer de l’art russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.