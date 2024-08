Quand les Russes découvraient l’Alaska

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Nous avons vu que ce n’était pas une île, mais une grande terre avec une côte couverte de sable jaune, des yourtes longeant la côte et beaucoup de gens », s’en souvenait le membre de l’expédition Ilia Skourikhine.

L’embarcation a jeté l’ancre près du futur cap du Prince-de-Galles, mais l’équipage n’a pas pu débarquer en raison du mauvais temps.

Ensuite, le navire a contourné le cap et des habitants locaux sont venus en canots leur parler. Par l’intermédiaire d’un traducteur, ils ont parlé aux Russes de la richesse de leur terre : « Il y a des forêts et des rivières, […] des cerfs, des martres et des renards et des castors fluviaux ».

L’Amérique russe Domaine public Domaine public

Toutefois, les explorateurs n’ont pas pu méticuleusement explorer la « grande terre ». En raison de l’état de leur embarcation, ils ont dû se dépêcher pour rentrer au Kamtchatka.

Cette expédition datant de 1732 constitue une étape clé dans le processus de la colonisation russe de l’Alaska et des îles Aléoutiennes et dans la création de ce qui sera appelé l’« Amérique russe ».

