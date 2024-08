Visa pour la Russie: un entretien ajouté à la procédure d’obtention

Russia Beyond

Sergueï Petrov/Global Look Press

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Au cours de l’étude de la délivrance d’un visa à un citoyen étranger, à des fins de vérification supplémentaire de la véracité des données confirmant le but du voyage dans la Fédération de Russie et les conditions de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie, est mené un entretien personnel par l’employé de l’organe étatique compétent avec le citoyen étranger », lit-on dans l’arrêté ministériel.

Au cours de cet entretien, les citoyens étrangers pourront fournir des documents attestant le but de leur visite en Russie, en complément de ceux qu’ils doivent joindre obligatoirement à leur demande, indique le texte.

Commentant cet arrêté, la porte-parole de la Diplomatie russe, Maria Zakharova, a expliqué que confier la possibilité de cette tâche aux employés des missions diplomatiques et consulats russes, « permettra d’augmenter leur efficacité en matière de dépistage des individus dont la présence sur le territoire de la Fédération de Russie est jugée indésirable et de contrôle de l’entrée en Russie de citoyens étrangers présentant un risque migratoire élevé ».

Elle précise que ces mesures sont destinées à servir aussi bien les intérêts des demandeurs de visa et l’optimisation du processus de vérification des informations concernant le but de leur visite, d’une part, que la lutte contre l’immigration illégale et les tentatives de traverser le territoire de la Fédération de Russie pour pénétrer de manière illégale dans les pays limitrophes, d’autre part.

Ces précisions ont été publiées sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Visa électronique non concerné

L’arrêté gouvernemental du 15 août 2024 ne s’applique pas aux visas électroniques que l’on peut demander depuis le 1er août 2023, a indiqué dans son commentaire à l’agence Interfax Sergueï Voïtovitch, chef du comité de l’Union de l’industrie touristique russe (RST) en charge de la coopération étrangère.

« Ces deux types de visas sont réglementés par deux arrêtés différents », a-t-il précisé, soulignant que cela s’applique donc uniquement aux visas papiers.

Demande de visa depuis un pays tiers

En outre, en vertu de l’arrêté du 15 août 2024, les étrangers ne pourront réaliser de demande de visa russe dans un pays dont ils ne sont pas citoyens qu’à la condition de disposer d’un permis de séjour dans cet État pour une durée excédant les 180 jours. Seules les demandes de visa de transit échapperont à cette règle.

Ces mesures entrent en vigueur le 24 août 2024, d’après l’Agence d’informations juridiques.

Un texte plus détaillé sur ces amendements suivra prochainement sur notre site.

Dans cette autre publication, nous expliquons comment obtenir un permis de séjour permanent (VNJ) en Russie en achetant de l’immobilier.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.