Amour et Pigeons: la mythique comédie soviétique sera projetée à Paris

Dans le cadre du traditionnel festival du film d’été, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris continue de faire découvrir au public français les chefs-d’œuvre du cinéma soviétique. Cette fois, le 15 août, vous pourrez voir la comédie Amour et Pigeons, réalisée par le célèbre Vladimir Menchov (l’auteur, entre autres, du film oscarisé Moscou ne croit pas aux larmes).

Le film raconte l’histoire de la recherche de l’harmonie dans la vie de Vassili Kouziakine, un homme soviétique ordinaire, employé d’une entreprise de l’industrie du bois. Selon les normes sociales, il a tout ce que l’on peut souhaiter : une femme, des enfants, sa propre maison et un emploi stable. Cependant, avec tout cela, Vassili ne se sent pas complètement heureux, car ses proches ne comprennent pas sa nature romantique et condamnent son passe-temps favori – l’élevage de pigeons, pour lequel il dépense parfois beaucoup d’argent.

Fatigué des critiques de sa femme, le héros cherche du réconfort dans une romance de vacances décontractée. Cependant, cette tentative de trouver l’harmonie dans la vie s’avère être un échec – au fond de son âme, il comprend qu’il aime beaucoup sa famille et ne peut pas vivre sans elle. Les proches de Vassili sauront-ils lui pardonner et changer ? Vous le découvrirez en regardant le film.

Inscription à l’événement via ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez trente films majeurs des studios soviético-russes Mosfilm.

