Il y a 120 ans, naissait le dernier héritier du trône impérial russe

Tant attendu, le seul et unique fils du tsar Nicolas II est venu au monde le 12 août 1904, pour compléter la fratrie composée de quatre filles. L’heureux événement a toutefois été assombri par une maladie congénitale, l’hémophilie. Sa mère, Alexandra, a hérité du gène la causant de sa grand-mère, la reine Victoria de Grande-Bretagne.

Cette maladie est marquée par une coagulation sanguine lente, de sorte que la plus petite ecchymose débouche souvent sur une hémorragie interne prolongée et un simple saignement du nez a un jour failli couter la vie à Alexis. Le jeune héritier souffrait de maux aux articulations, si bien que des fois il ne parvenait pas à marcher. Par conséquent, un officier a été affecté pour le porter et l’accompagner en fauteuil pendant l’aggravation de son état.

Seul Grigori Raspoutine, ce starets sibérien, parvenait à soulager son état, raison pour laquelle il s’est rapproché de la famille impériale.

La maladie a fait qu’Alexis était un enfant renfermé. Il a hérité à ses parents la simplicité, aimait porter l’uniforme militaire et demandait qu’on lui serve au déjeuner de la soupe aux choux et de la bouillie, pour ne point se distinguer de ses soldats.

Durant la Grande Guerre, officier et chef des troupes cosaques, il a accompagné à plusieurs reprises son père au front.Il était adoré par sa mère et ses sœurs, notamment Maria.

En dépit de sa faiblesse physique, il incarnait le caractère et la volonté, traits indispensables pour la personnalité d’un futur tsar.

