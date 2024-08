Comment un navigateur a créé le premier avion russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au début des années 1860, Mojaïski a quitté le service et s’est entièrement consacré à la conception aéronautique. « Je souhaitais être utile à ma patrie et je me suis engagé dans le développement de mon projet, pour lequel j’ai quitté le lieu de mon service, et ai renoncé à un autre, également profitable en termes de contenu et de carrière », a-t-il déclaré.

L’argent était rare, l’État n’apportait son aide qu’à contrecœur, mais l’inventeur n’abandonnait pas. En 1884, le premier avion russe, baptisé Jar-Ptitsa (Oiseau de feu) en l’honneur de cette créature des contes slaves, était prêt.

Le journal Novoïé Vremia a décrit la création de Mojaïski comme suit :

« Le monoplan était un bateau avec des membrures en bois recouvertes de tissu. Fixées aux flancs du bateau, des ailes rectangulaires, légèrement incurvées et bombées vers le haut... Le bateau avait deux mâts. Les ailes étaient maintenues en place par des câbles métalliques tendus aux mâts et aux béquilles. Les moteurs étaient au nombre de deux, situés à l’avant du bateau... L’on comptait trois hélices, à quatre pales chacune ».

À l’automne 1884, le Jar-Ptitsa a été testé. L’avion à vapeur a accéléré sur des rails en bois, s’est élevé dans les airs et, après avoir volé en ligne droite sur une centaine de mètres, a commencé à redescendre – les moteurs insuffisamment puissants étaient tombés en panne.

Mojaïski n’a pas eu le temps d’achever l’avion et est mort en 1890. L’« Oiseau de feu », abandonné, a quant à lui brûlé cinq ans après son décès.

L’héritage de l’inventeur n’a cependant pas été perdu. Ses plans ont été utilisés avec succès au début du XXe siècle pour créer les avions géants Rousski vitiaz, Sviatogor et Ilia Mouromets.

