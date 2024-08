Saviez-vous qu’il y avait une forteresse russe à Hawaï?

Les Russes ont fait connaissance avec la population des îles du Pacifique en 1804, lors de leur première expédition autour du monde. Les sloops Nadejda et Neva n’y sont cependant pas restés longtemps: ils ont fait des réparations, se sont réapprovisionnés et ont poursuivi leur voyage.

Fin janvier 1815, le navire russe Bering a de son côté fait naufrage près de l’île hawaïenne de Kauai. Alors, le souverain local Kaumualii s’est emparé du vaisseau et de la coûteuse cargaison qu’il contenait.

C’est ainsi qu’est intervenue la Compagnie russo-américaine, qui représentait les intérêts de la Russie dans l’océan Pacifique et gérait l’Alaska et les îles Aléoutiennes, alors possessions russes. Malgré son nom, elle ne comptait aucun citoyen américain en son sein.

Sur les instructions du directeur de la compagnie, ainsi que du gouverneur de l’Amérique russe Alexandre Baranov, son employé, le baron Egor Schäffer, est arrivé à Hawaï. Il a alors été soutenu dans les négociations par plusieurs navires de guerre.

Kaumualii a immédiatement fait marche arrière, rendant la cargaison, permettant à Schäffer de s’installer sur son territoire et demandant à passer sous la coupe du tsar russe. En 1816-1817, les Russes ont par conséquent construit sur l’île de Kauai une forteresse élisabéthaine en pierre et deux fortifications en terre.

En parallèle, les Américains et les Britanniques n’appréciaient pas du tout la présence des Russes sur les îles hawaïennes. Ils les ont repoussés par tous les moyens diplomatiques et économiques possibles, et ont même été jusqu’à monter les habitants locaux contre la colonie russe, ce qui a conduit à un affrontement armé entre la garnison russe et les Hawaïens.

Lorsque Saint-Pétersbourg a déclaré ne pas vouloir se laisser entraîner dans « l’aventure » de Schäffer et gâcher ses relations avec les Américains, ces derniers ont multiplié les attaques. Dès 1817, les Russes ont donc définitivement quitté Hawaï et, quelque temps plus tard, l’archipel est entièrement tombé sous le contrôle des États-Unis.

