Comment un célèbre explorateur norvégien a sauvé des Russes de la faim

Le Norvégien Fridtjof Nansen, surtout connu pour son énorme contribution à l’étude de l’Arctique, s’est également distingué par son travail humanitaire, pour lequel il a reçu le prix Nobel en 1922. Il a notamment fourni une assistance aux prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale et aux réfugiés de l’Europe d’après-guerre.

Le sauvetage de gens souffrant de famine au début des années 1920 en Russie soviétique est une page à part dans sa biographie. Ce fléau s’est abattu sur le pays juste après la fin de la guerre civile.

L'une des photographies prises par Fridtjof Nansen en Russie soviétique lors de son voyage dans les régions affamées en 1921 Domaine public Domaine public

L’explorateur norvégien a alors pris la tête du Comité international d’aide à la Russie, également connu sous le nom de « mission Nansen ». À l’aide de sa renommée, il a tenté d’attirer l’attention de la communauté occidentale vers la situation en Russie.

Il s’est déplacé dans des pays européens et aux États-Unis, exposant d’affreuses photos prises en Russie et appelant le monde à venir en aide aux gens souffrant de faim. En conséquence, il a réussi à obtenir le soutien de plus d’une trentaine d’organisations caritatives.

Archives du CICR (ARR) Archives du CICR (ARR)

Des centaines d’employés de la « mission Nansen » sont arrivés en Russie. Des cantines gratuites ont alors été ouvertes dans les orphelinats, dans les gares, dans les usines des régions les plus touchées, dont celle de la Volga.

Lui-même, il s’est rendu à plusieurs reprises sur le terrain pour contrôler l’efficacité de sa mission. Lorsque l’on lui a demandé un jour s’il avait peur de parcourir la région affamée et touchée par le typhus de la Volga, il a répondu : « Il y a eu pire dans ma vie. Et ici, un peuple au bon cœur souffre profondément ».

