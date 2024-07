Un scientifique russe dévoilera les secrets des météorites lors d’une conférence à Bruxelles

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Février 2024 a marqué le 11e anniversaire de la chute de la météorite dans la région de Tcheliabinsk (1 800 km à l’est de Moscou). À cette occasion, la Maison russe de la capitale belge invite tous les amateurs de sciences à une conférence du professeur ouralien Viktor Grokhovski sur les météorites et leur étude, qui aura lieu en ligne le 1er août.

L’« invité de l’espace » de Tcheliabinsk a été une surprise totale pour les Terriens. Grâce à sa taille relativement petite (environ 20 mètres de diamètre) et à la trajectoire de sa chute en direction du soleil, il a créé une véritable agitation sur Terre, obligeant les scientifiques du monde entier à réfléchir avec une vigueur renouvelée à la sécurité terrestre. De plus, son corps pesant environ 11 000 tonnes a servi de matériau à de nombreuses études qui ont permis à l’humanité de plonger plus profondément dans les secrets de l’histoire de l’univers.

Service de presse Service de presse

Viktor Grokhovski est professeur à l’Institut de physique et de technologie de l’Université fédérale de l’Oural, membre du Comité des météorites de l’Académie des sciences de Russie et membre de la Société internationale des météorites. En 2013 (l’année de la chute de la météorite), il figurait parmi les 10 meilleures personnes de l’année selon le magazine Nature.



Inscrivez-vous à l’événement en utilisant ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez les cinq principales météorites tombées près de villes russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.