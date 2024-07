Quel accueil Moscou a-t-elle réservé aux étrangers lors des JO 1980?

Les Jeux olympiques d’été 1980, tenus en URSS, ont attiré l’attention du monde entier et, sans surprise, de nombreux étrangers ont débarqué à Moscou pour assister aux compétitions et, à la fois, profiter de l’occasion pour découvrir la vie au-delà du rideau de fer. La ville a soigneusement préparé leur séjour.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Musées de Moscou Musées de Moscou

C’est en 1974 que l’URSS a décroché le droit d’organiser sur son sol les Jeux olympiques d’été 1980, devenant le tout premier pays d’Europe de l’Est à accueillir ces compétitions.

Robert Maximov/TASS Robert Maximov/TASS

Pour la date de leur tenue, près de 80 sites ont été érigés dans les villes accueillant cette fête mondiale du sport. Rien que Moscou a vu pousser une vingtaine de nouvelles installations, dont le vélodrome de Krylatskoïé (ouest) et le complexe sportif Olimpiïski. Le stade Lénine (aujourd’hui connu sous le nom de Loujniki) a fait office de stade principal des Jeux.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Les organisateurs ont cherché à prendre en considération le moindre détail pour faire de ces jeux un succès. Même la date de la cérémonie d’ouverture – le 19 juillet – a été choisie sur la base de l’analyse des données météorologiques des précédentes décennies, et non à tort : ni les averses, ni la canicule n’ont assombri sa tenue.

Viktor Kochevoï, Alexandre Ovtchinnikov/TASS Viktor Kochevoï, Alexandre Ovtchinnikov/TASS

Pendant la tenue des Jeux, l’annonce des stations dans le métro de Moscou a été doublée en anglais et, face au potentiel afflux des supporters, les escaliers mécaniques y ont été accélérés. Rien qu’en regardant la carte du métro, l’on pouvait planifier le trajet entre deux sites sportifs : tous, ils y étaient marqués.

Roman Denissov/Sputnik Roman Denissov/Sputnik

Ces jeux ont inspiré non seulement les athlètes et les supporters, mais aussi les artistes et toute une série d’images olympiques est née sous les pinceaux de peintres soviétiques et étrangers. Ainsi, sur l’affiche Soyez les bienvenus, l’on voit les plus célèbres édifices de la capitale : des tours du Kremlin, l’Université MGU, le siège du Conseil d'aide économique mutuelle (connu comme maison-livre) et le stade Loujniki. Quant au principal symbole des Jeux de Moscou – la mascotte Michka – il a conquis le cœur du monde entier !

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Dans cet autre article, découvrez quels athlètes russes participent aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.