En Russie, pour laquelle les valeurs familiales ont toujours été importantes, 2024 a été déclarée année de la famille. À cet égard, jusqu’à la fin de l’été, la Maison russe de la capitale belge organise une exposition présentant au public les costumes traditionnels des peuples du pays portés par des mères et leurs enfants.

Les clichés exposés à Bruxelles ont été réalisés par des photographes talentueux dans le cadre du concours international de photos « Mères et enfants en costumes nationaux », organisé sous les auspices de la Commission de la Fédération de Russie pour l’UNESCO et avec le soutien de l’Agence fédérale pour les affaires de nationalité. Son objectif est de préserver les valeurs familiales traditionnelles, de renforcer les relations intrafamiliales et intergénérationnelles et de former des traditions familiales.

Service de presse Service de presse

Ne manquez pas l’occasion de vous plonger dans l’ambiance des traditions familiales et de la diversité culturelle des peuples de Russie en vous inscrivant à l’événement via ce lien.

