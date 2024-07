Recette de salami au chocolat version soviétique

Russia Beyond

Ce dessert simple et délicieux, connu dans de nombreux pays, était si populaire en URSS qu’il provoque encore aujourd’hui la nostalgie chez de nombreuses personnes en Russie.

Le secret d’une telle prévalence du « salami » au pays des Soviets peut s’expliquer simplement. Le fait est qu’il était préparé à partir des ingrédients les plus accessibles, que chaque femme soviétique avait sous la main, même en période de pénurie.

La principale différence entre le salami au chocolat soviétique (ou « kolbaska » au chocolat en russe) et ses analogues est qu’il ne contient pas de chocolat – la saveur et la couleur caractéristiques du dessert sont assurées par l’utilisation de cacao en poudre. De plus, les citoyens soviétiques préféraient y ajouter des noix, ce qui n’est peut-être pas si courant dans d’autres pays.

Et bien sûr, pour préparer ce chef-d’œuvre culinaire à la soviétique, il est préférable d’utiliser les légendaires biscuits Ioubileïnoïé (si vous pouvez les acheter dans une épicerie russe).

Ingrédients :

biscuits – 200g

sucre – 50g

cacao en poudre – 3 cuillères

beurre – 70g

lait – ½ tasse

noix – 20g

Préparation :

Faites frire les noix dans une poêle, puis placez-les dans un bol. Passez 1/3 des noix et 1/3 des biscuits au mixeur. Concassez les biscuits restants en petits morceaux, et les noix restantes avec un couteau, mais pas trop finement. Mélangez les biscuits et les noix avec les biscuits. Combinez la poudre de cacao, le lait, le sucre et le beurre dans une petite casserole. Mettez à feu doux pendant 7 à 10 minutes, sans faire bouillir. Remuez le tout jusqu’à consistance homogène. Versez la sauce chaude dans le bol avec les biscuits et remuez avec une cuillère. Si le mélange est trop sec, ajoutez un blanc d’œuf battu. Placez la pâte dans un petit sac en plastique et formez un salami au chocolat. Laissez-le reposer une nuit au réfrigérateur.

