L’emblème national d’Oman exposé à la cour du Patriarche, à Moscou

Il s’agit de la dague traditionnelle kandjar, réalisée en ivoire, bois, cuir, fer et fils dorés et argentés.

R. Hackenberg/Getty Images R. Hackenberg/Getty Images

Il est possible de voir cet emblème, ainsi que des bijoux ayant appartenu à des sultans et princesses, des costumes traditionnaux et d’autres trésors du sultanat d’Oman à l’exposition Les Trésors en Argent d’Oman, qui se tient aux Musées du Kremlin jusqu’au 29 septembre 2024.

Et saviez-vous qu’un sultan d’Oman avait dans son harem six femmes nées dans l’Empire russe?

