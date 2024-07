Forteresses russes: un joyau du génie militaire dans l’Extrême-Orient

Imaginez seulement: une ligne de défense longue de quelque 150 km et près de 10 km de galeries souterraines.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Legion Media Legion Media

L’une des plus puissantes forteresses insulaires de Russie se trouve à Vladivostok, en Extrême-Orient. Elle a été érigée sur l’île Rousski à la lisière des XIXe et XXe siècles. La ligne de défense principale a vu le jour après la guerre russo-japonaise de 1905.

Legion Media Legion Media

La forteresse comprenait 16 tours et près de 50 batteries d’artillerie côtières. La plupart des bâtisses disposaient de câbles de communication souterrains et étaient alimentées en électricité. Des tunnels et des galeries ont été aménagés entre les tours. Lors de la construction, ont été mises en place des technologies avancées pour l’époque.

Legion Media Legion Media

Sous l’URSS, l’île a abrité une base de la flotte du Pacifique avec des batteries d’artillerie, des canons navals lourds et des stations radar.

Legion Media Legion Media

Aujourd’hui, la flotte est basée à Vladivostok, quant à l’île, elle abrite le musée Forteresse de Vladivostok.

Dans cet autre article, découvrez les cinq principaux observatoires astronomiques de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.