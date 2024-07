Recette d’esquimau tant appréciée des habitants de l’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’esquimau, une barre de crème glacée trempée dans du chocolat, a été inventé par l’Américain d’origine danoise Christian Kent Nelson. Initialement, ce dessert s’appelait « eskimo pie », littéralement – « tarte esquimaude », en l’honneur de l’un des plats des Esquimaux. Certes, les représentants de ce petit peuple, vivant dans l’immensité des États-Unis, du Canada et de la Russie, préparaient leur « glace » non pas à partir de crème, mais à partir de graisse, d’herbes, de baies et de racines, et la mettaient sur des arêtes de poisson. Cependant, elle pouvait être aussi sucrée que celle sur bâtonnets, si populaire dans de nombreux pays, dont l’URSS.

Dans les années 1930, le développement de l’industrie alimentaire a été réalisé par le commissaire Anastase Mikoïan, au travail duquel les Russes doivent aujourd’hui l’apparition de la mayonnaise, des jus de fruits, des conserves et de l’esquimau. Après son voyage aux États-Unis, il a considérablement modifié la méthode de production et la composition de la glace en Union soviétique, et a également contribué à la distribution massive de réfrigérateurs dans le pays, afin que les citoyens puissent désormais stocker de la glace à la maison.

Aujourd’hui, nous allons essayer de préparer un esquimau à la saveur nostalgique de cette époque.

Ingrédients (pour 8 barres de crème glacée) :

Pour la base crémeuse :

lait 3,2-6% – 400ml

crème 33% – 130ml

jaunes d’œufs – 4

sucre – 130g

sucre vanillé – 5-7g

Pour la plombière :

toute la base crémeuse

crème 33% – 130ml

Pour le glaçage :

beurre – 100g

chocolat – 100 ou 150g

noix – facultatif

Préparation :

Broyez les jaunes avec le sucre et la vanille jusqu’à ce que la masse soit blanche.

Mélangez le lait avec la crème et portez à ébullition, mais ne laissez pas bouillir.

Versez lentement le lait chaud dans les jaunes mélangés en remuant.

Mettez le mélange sur la cuisinière et commencez à chauffer à feu doux et remuez sans discontinuer. Ne faites pas bouillir la masse. Attendez qu’elle épaississe.

Filtrez le mélange à travers un tamis et laissez refroidir à température ambiante en le remuant de temps en temps, puis mettez-le au réfrigérateur pendant au moins 10 à 20 minutes.

Prenez les 130g de crème restants et fouettez-les pour obtenir une texture se tenant et ajoutez-les progressivement à la masse de crème filtrée et refroidie en utilisant une spatule.

Mettez au réfrigérateur pendant encore 20 à 30 minutes, sortez, mélangez, puis mettez au congélateur dans un moule recouvert d’une pellicule plastique.

Durant la première heure, il faut sortir la glace et bien mélanger toutes les 15-20 minutes. Au cours des 3-4 heures suivantes, sortez la crème glacée toutes les 30-40 minutes et mélangez soigneusement. L’objectif est de briser soigneusement toute la glace qui se forme. Après cela, laissez la crème glacée congeler dans un récipient hermétique pendant au moins 6 à 8 heures.

Sortez la glace du récipient et coupez-la en rectangles. Insérez les bâtonnets.

Préparez le glaçage en faisant fondre le beurre avec le chocolat et en remuant jusqu’à consistance lisse. Laissez le glaçage refroidir un peu.

Versez la masse de chocolat dans un verre haut et étroit, puis plongez chaque esquimau dans le chocolat. Sortez-le, attendez que le glacis sèche un peu, soulevez, attendez que le glacis devienne mat et posez-le sur du papier sulfurisé. Travaillez très vite.

Si vous le souhaitez, saupoudrez le dessus de la glace de noix. Votre esquimau est prêt. Priatnovo appetita !

