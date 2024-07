En images: l’évolution de l’uniforme des hôtesses de l’air en URSS

Véritables ambassadrices de l’URSS à l’étranger, les hôtesses de l’air d’Aeroflot – la seule et unique compagnie aérienne soviétique – ont toujours été habillées à la mode.

Leur premier uniforme a vu le jour en 1954 et était porté à bord des vols internationaux effectués par la compagnie. Il a été conçu par les artistes de la Maison de haute couture pansoviétique, siégeant dans la capitale.

Les jeunes femmes portaient alors des tailleurs en laine de couleur bleu marine, un chapeau en feutre et un trench, complétés par une paire de gants et des chaussures à talon. Les hommes portaient des costumes pratiquement identiques à l’uniforme des pilotes.

Gueorgui Petrussov/Sputnik Gueorgui Petrussov/Sputnik

B. Meshcheriakov/Sputnik B. Meshcheriakov/Sputnik

En 1962, un tailleur de couleur gris clair et prévu pour la période estivale a été ajouté à la garde-robe des hôtesses. Six ans plus tard, un petit chapeau est venu agrémenter la silhouette.

L. Nossov/Sputnik L. Nossov/Sputnik

A. Kniazev/Sputnik A. Kniazev/Sputnik

A. Kniazev/Sputnik A. Kniazev/Sputnik

Cependant, ce sont les années 1970 qui ont été les plus hautes en couleur : un uniforme framboise aux boutons dorés a été imaginé. Pendant le service des repas, elles enfilaient en outre des tabliers bleu marine aux motifs folkloriques russes.

Boris Korzine/TASS Boris Korzine/TASS

Galina Kmit/Sputnik Galina Kmit/Sputnik

Vladimir Zinine, Gennadi Popov/TASS Vladimir Zinine, Gennadi Popov/TASS

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images

A ensuite vu le jour l’uniforme d’apparat d’Aeroflot, bleu avec un large passepoil blanc. Et lorsque les pulls à col roulé sont devenus à la mode, ces derniers ont remplacé les chemises blanches.

A. Nagralian/Sputnik A. Nagralian/Sputnik

Le dernier uniforme soviétique a été introduit en 1986. La version prévue pour l’hiver comprenait un chapeau et un foulard rouges. L’estivale comptait une robe bleu clair.

Et voici à quoi ressemblent les uniformes des autres compagnies aériennes russes.

