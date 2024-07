Un splendide trône double en argent conçu pour deux tsars

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un trône à deux places ? Et pourquoi pas ! Entre 1682 et 1696 , Ivan V et son demi-frère cadet Pierre Ier ont régné conjointement sur la Russie. Donc, tous les attributs du pouvoir ont été confectionnés en deux exemplaires. L’aîné des deux Romanov a eu droit au bonnet de Monomaque et son demi-frère, à une copie. Les deux tsars siégeaient côte à côté sur un magnifique trône à deux places, dont de nombreux éléments sont en vermeil.

Aujourd’hui conservé au Palais des Armures du Kremlin, ce trône fait penser à un térem de contes de fées, des artisans de Moscou l’ayant décoré d’orbes crucifères, couronnes, aigles bicéphales, lions et licornes. En 1682, il a été installé dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin en vue du couronnement d’Ivan (15 ans) et de Pierre (10 ans).

Un fait intéressant : le trône n’est en réalité pas à deux places ! À l’arrière a été aménagée une place secrète destinée aux conseillers. D’habitude, elle était occupée par Sophie, sœur aînée des deux tsars et régente de 1682 à 1689, qui leur soufflait des ordres à travers une petite lucarne prévue à cet effet.

Dans cette autre publication, nous présentons le trône d’ivoire dit d’Ivan le Terrible

