Le festival d’été du cinéma soviétique démarre à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De juillet à août, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris organise le festival du film d’été pour faire découvrir au public les chefs-d’œuvre du septième art soviétique.

Cette année, le programme de l’événement comprend 5 films. Ils diffèrent par leur style, mais sont tous dédiés aux relations humaines, à l’amour et à l’amitié.

De plus, leur action se déroule en été, afin que vous puissiez profiter de l’atmosphère détendue des vacances estivales sans quitter la grande ville.

L’événement a été organisé avec le soutien de Mosfilm, légendaire société de production cinématographique fondée en 1924 en URSS, qui est aujourd’hui l’une des plus grandes sociétés de ce type en Europe.

Le premier film projeté le 4 juillet dans le cadre du festival sera le célèbre drame Assa, réalisé en 1987 par Sergueï Soloviev.

Ce chef-d’œuvre cinématographique au nom inexplicable, au tournage duquel a lui-même participé le « roi du rock russe » Viktor Tsoï, est considéré comme l’un des symboles de la Perestroïka (époque de réformes en URSS menées par Mikhaïl Gorbatchev en 1985-1991).

Sergueï Soloviov/Mosfilm, 1987 Sergueï Soloviov/Mosfilm, 1987

Assa se déroule dans un Yalta (l’une des stations balnéaires de Crimée) d’automne atypique, froid et vide de touristes. Il ne raconte pas seulement un triangle amoureux entre un chef du crime, son amante infirmière et un fainéant qui travaille comme musicien dans un restaurant. Il montre le mode de vie de représentants individuels de la société soviétique à une époque de tournant historique, lorsque les jeunes s’intéressaient à l’art informel et, inquiets de l’avenir, se lançaient dans une sorte d’évasion. Malgré sa bizarrerie et sa nouveauté, Assa a immédiatement suscité l’amour du public soviétique, et les phrases prononcées par ses personnages, telles que « Si chacun de nous allume une allumette, il y aura de la lumière sur la moitié du ciel », sont devenues des slogans.

Sergueï Soloviov/Mosfilm, 1987 Sergueï Soloviov/Mosfilm, 1987

Inscrivez-vous à l’événement en suivant ce lien pour ressentir la nostalgie de l’ère soviétique des grands changements et plonger dans l’univers du rock russe.

Dans cette autre publication, découvrez douze musées en France et Belgique où admirer de l’art russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.