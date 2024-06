Сette forteresse médiévale russe érigée en 24 jours seulement

Sviajsk, qui se dresse au confluent de la rivière Sviaga et du fleuve Volga, a été construite en 1551 comme un avant-poste pour faciliter la conquête russe du khanat de Kazan.

Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

Toutes les installations en bois ont d’abord été montées dans la ville de Mychkine, à 800 km de ces lieux et, en 1551, à l’arrivée du printemps, ont été envoyées par voie fluviale vers l’île. La forteresse a ensuite été assemblée en 24 jours. Pour ce faire, 75 000 personnes ont pris part au chantier !

Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

Après la prise de Kazan en 1552, la citadelle a progressivement perdu de son importance et sa valeur défensive a cédé place à l'artisanat et au commerce qui y fleurissaient. Les remparts ont été désassemblés au début du XVIIIe siècle, mais le complexe du monastère de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, à la puissante enceinte, ainsi que l’église en bois de la Trinité, unique en son genre et datant du milieu du XVIe siècle, c'est à dire du règne d'Ivan le Terrible, tiennent toujours.

Oksana Korol/Business Online/ТASS Oksana Korol/Business Online/ТASS

En 2017, l’UNESCO a inclus Sviajsk à sa liste du Patrimoine mondial.

Monastère de la Dormition Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

De nos jours, c’est un village comptant 200 habitants et un pôle d’attraction pour les amateurs d’histoire.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.