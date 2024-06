Saviez-vous que le petit-fils du légendaire peintre Viktor Vasnetsov était également artiste?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Andreï Vasnetsov est né en 1924. En dixième classe (15-16 ans), il a été appelé au front pour la Seconde Guerre mondiale et a traversé tout le conflit. Plus tard, il a étudié la peinture monumentale avec Alexandre Deïneka à l’Institut des arts appliqués et décoratifs de Moscou.

Dans la peinture soviétique, il est considéré comme l’un des fondateurs du « style sévère ». Dans la période difficile de l’après-guerre, à la recherche créative d’un nouveau langage artistique, le peintre de première ligne s’est heurté à la rareté de la couleur et de l’émotion. Ses tableaux sont un jeu de composition et un contraste clair d’ombre et de lumière.

Ses œuvres les plus célèbres :

Musée national des beaux-arts de la République du Tatarstan

Nature morte au poulet noir (1955), c’est grâce à elle que l’on a commencé à parler de lui dans de larges cercles et qu’a été lancée la mode de la peinture en noir sur noir.

Galerie Tretiakov

Petit déjeuner (1960), qui a été sévèrement critiquée par Nikita Khrouchtchev. Le secrétaire général n’a en effet pas apprécié que le jeune homme soit comme détaché de tout et que son assiette soit vide.

Galerie Tretiakov

Funérailles d’un soldat (1985) – le seul tableau de guerre dans l’œuvre d’Andreï Vasnetsov et le reflet du chagrin causé par la perte de son frère au front. Iouri Vasnetsov est mort en 1941, mais la famille n’en a eu la confirmation que dix ans plus tard.

Ces peintures et d’autres peuvent être admirées à l’exposition « Les Vasnetsov. Lien des générations » à la Nouvelle galerie Tretiakov de Moscou, qui se tiendra jusqu’au 4 novembre 2024.

