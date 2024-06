Le gardien de but russe Matvey Safonov signe au PSG pour un montant record

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Matvey Safonov au poste de gardien de but, et ce, pour cinq années, apprend-on sur le site du club.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! », s’est enthousiasmé Safonov, cité dans ces lignes.

Selon les estimations, avancées par exemple par les rédactions de L’Équipe et d’Eurosport, la somme allouée à ce transfert avoisinerait les 20 millions d’euros, ce qui en ferait le gardien le plus cher de l’histoire de la Ligue 1 dans le sens des arrivées. Le précédent record appartenait à Keylor Navas, qui avait fait son entrée au PSG en 2019 pour quelque 15 millions.

Alexandre Koulebiakine/Global Look Press Alexandre Koulebiakine/Global Look Press

Né à Stavropol (sud de la Russie) le 25 février 1999, Matvey a réalisé ses premiers pas sur le gazon au sein de l’équipe du FK Krasnodar. Se faisant remarquer à l’âge de 14 ans, il montera ensuite peu à peu les échelons du club, jusqu’à jouer en Premier-Liga (première division russe) en 2017, en Ligue Europa 2018-2019, puis en Ligue des champions 2020-2021, durant laquelle il affrontera notamment le Stade Rennais.

Capitaine de son équipe depuis 2020, il a en outre fortement contribué au remarquable placement du FK Krasnodar en deuxième position du Championnat de Russie de football 2023-2024, à un point seulement du Zénith Saint-Pétersbourg.

Depuis 2021, ce gardien d’1m92 s’est enfin illustré dans les rangs de la sélection nationale de Russie, avec laquelle il a disputé 13 matchs officiels (et une rencontre officieuse, contre le Qatar).

