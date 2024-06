Russia Beyond

Le 19 juin, à l’occasion du 225e anniversaire de la naissance du grand poète russe Alexandre Pouchkine, la Maison russe de Bruxelles organisera une projection de la récente adaptation cinématographique de l’une de ses œuvres les plus célèbres, le roman en vers Eugène Onéguine.

Le film, sorti en mars 2024, a réussi à faire beaucoup de bruit dans la société russe et à l’étranger. En retenant leur souffle, les fans de l’œuvre de Pouchkine attendaient ce qu’ils verraient à l’écran, car peu de réalisateurs ont osé travailler avec un roman aussi complexe.

En conséquence, l’intrigue du film n’est pas très différente de l’original, et elle raconte toujours l’histoire d’un jeune noble russe qui, fatigué du bruit de la capitale, décide de réfléchir au sens de la vie en province. Néanmoins, par la volonté du destin, il devient participant à des événements tragiques, et nous parlons non seulement d’une rupture amoureuse avec une personne très importante, mais aussi de la mort accidentelle d’un proche ami. Eugène a été joué par un acteur russe nommé Viktor Dobronravov, qui a brillé pendant de nombreuses années dans le même rôle sur la scène du célèbre théâtre académique national Vakhtangov, à Moscou.

L’adaptation intéressera non seulement les amateurs de littérature russe, mais aussi ceux qui sont plongés dans l’histoire de l’Empire russe ou souhaitent admirer la beauté de la nature du pays.

