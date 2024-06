L’œuvre des compositeurs russes à l’honneur à Paris lors d’une soirée d’exception

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 10 juin à 19 heures, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris invite les amateurs de musique classique à un concert à l’occasion des anniversaires de grands compositeurs russes : Nikolaï Rimski-Korsakov et Modeste Moussorgski. Ils appartenaient à la communauté créative du Groupe des Cinq, formée à Saint-Pétersbourg à la fin des années 1850 et dont le but était d’incarner l’idée nationale russe dans la musique.

Dans le cadre du concert, deux jeunes musiciens russes se produiront pour vous. Le premier d’entre eux, le pianiste Timofeï Dolia, est diplômé du conservatoire russe Tchaïkovski et du conservatoire italien Rossini de Pesaro, assistant stagiaire à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, lauréat de nombreux concours musicaux russes et internationaux. Il sera accompagné par la violoniste Aresnia Sibileva, étudiante au conservatoire Tchaïkovski, également lauréate de nombreux concours internationaux et panrusses.

Outre les œuvres de Rimski-Korsakov et de Moussorgski, celles de Piotr Tchaïkovski, Alexandre Glazounov, Mili Balakirev et d’autres compositeurs russes seront également interprétées lors de l’événement.

Inscription via ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez les trente meilleurs compositeurs russes de tous les temps.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.