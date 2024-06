Que signifie le verbe russe «prispitchit’»?

Dans le roman Terres vierges d’Ivan Tourgueniev, l’étudiant révolutionnaire Alexis Néjdanov écrit à son ami Siline: «[…] en attendant, je peux jouir de cette bonne vie animale, je peux me faire du ventre, et même, si [prispitchit], t’écrire des vers!». Qu’entendait-il par-là exactement?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’ancien verbe « spitchit’/prispitchit’ » était en réalité utilisé pour désigner une personne que l’on forçait ou poussait à faire quelque chose. Et ce, le plus rapidement possible. Ainsi, l’on s’en sert lorsqu’il s’agit de parler du désir, du besoin aigu de quelque chose. Par exemple, vous pouvez prêter attention au fait que quelqu’un a eu besoin de partir plus tôt et dire : « Ему приспичило поскорей отправиться в дорогу » (iémou prispitchilo paskarièï atpravit’sa v darogou, il a dû se mettre rapidement en route).

Voici un autre exemple : vous avez soudainement l’envie de trouver des endroits à Moscou où fleurissent des cerisiers et vos amis, voyant que vous avez négligé toutes vos affaires en cours et que vous étudiez frénétiquement une carte des parcs de la capitale, souriront en affirmant : « приспичило же цветущую вишню увидеть ! » (prispitchilo jé tsvitouchouïou vichniou ouvidièt’, il est pris de la lubie de voir des cerisiers en fleurs).

Ce verbe peut donc être traduit comme « se mettre en tête de », « devoir », « être en hâte de » ou encore « être pris de la lubie/l’envie/la fantaisie de » en fonction du contexte.

Dans cette version traduite du texte des Terres vierges, le choix a d’ailleurs été fait de traduire ce terme ainsi : « […] en attendant, je peux jouir de cette bonne vie animale, je peux me faire du ventre, et même, si la fantaisie m’en prend, t’écrire des vers ! ».

Dans cet autre article, découvrez ce que signifie en russe «chivorot-navyvorot».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.