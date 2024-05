Pourquoi y a-t-il tant de lions à Saint-Pétersbourg?

Dans aucune autre ville de Russie vous ne verrez autant de sculptures de lions. Les experts de la ville estiment qu’il y en a plus d’un millier.

Depuis des temps anciens, les images de lions symbolisent le pouvoir et la prouesse militaire. Lorsque l’empereur Pierre Ier a fondé Saint-Pétersbourg en 1703, il ne voulait pas seulement en faire un port sur la mer Baltique, mais aussi la capitale de tout l’empire. Même sur le buste de Pierre Ier lui-même, installé devant sa demeure, l’on peut voir le museau d’un lion sur son épaule.

Buste de Pierre Ier Legion Media Legion Media

Les lions jouant avec des balles devant le bâtiment de l’Amirauté constituent l’une des vues les plus reconnaissables de la ville. Il existe une ancienne légende selon laquelle les lions gardent leur patte sur la boule la nuit pour ne pas s’endormir. S’ils s’assoupissent, leur patte tombera et ils se réveilleront. En général, les lions sont sur leurs gardes et veillent fermement.

Pont de la Banque

Le pont de la Banque, qui mène à l’ancienne Banque d’assignation (actuellement, ce bâtiment est occupé par l’Université économique), est quant à lui gardé par des griffons, des lions ailés. Selon les anciennes légendes grecques, ce sont les griffons qui gardaient l’or au pays des Hyperboréens. Et à Saint-Pétersbourg – l’argent de l’Empire russe.

Eldar Riazanov, Franco Prosperi/Mosfilm, 1973 Eldar Riazanov, Franco Prosperi/Mosfilm, 1973

L’histoire « léonine » de la ville était en 1973 au centre de la comédie d’Eldar Riazanov Les incroyables aventures d’Italiens en Russie. Des Italiens y tentent de retrouver des trésors cachés « sous un lion » et retournent littéralement toute la ville.

