Pourquoi les Russes ont-ils pris Beyrouth au XVIIe siècle?

Cet évènement a eu lieu pendant la guerre russo-turque de 1768-1774 et Beyrouth était alors aux mains de l’émir du Mont-Liban, Youssef Chehab, vassal de l’Empire ottoman.

En juin 1772, sur ordre du commandement russe, des insurgés grecs, alliés des Russes, ont débarqué près de la ville. Effrayé, l’émir a tout de suite déclaré sa loyauté et son allégeance à la Russie.

Les Turcs n’ont pas toléré la perte d’un port aussi important et l’ont vite placé sous leur contrôle. Le Mont-Liban s’est donc retrouvé coupé de toute mer et Chahab a alors demandé l’aide de la Russie.

Le 23 juillet 1773, une escadre russe a assiégé Beyrouth par la mer. L’armée de l’émir Youssef Chehab, quant à elle, a bloqué la ville sur terre. Le 29 septembre de cette même année, épuisée par la famine, la garnison turque a capitulé.

Youssouf songeait à une indépendance pour son État, qu’il comptait décrocher à l’aide de la « sultane de Moscovie », Catherine II. Toutefois, Saint-Pétersbourg réalisait avec toute lucidité que la Russie n’avait aucune chance d’assurer un protectorat dans un territoire aussi éloigné.

En janvier 1774, la flotte russe s’est par conséquent retirée de Beyrouth, se rendant à sa base permanente sur l’île grecque de Paros. Après la signature du traité de Koutchouk-Kaïnardji concluant la paix entre l’Empire russe et l’Empire ottoman, le 21 juillet 1774, elle quittera la Méditerranée. La Sublime Porte a alors rapidement repris le contrôle de la ville rebelle et Youssef Chehab a réussi à négocier avec Istanbul et à rester à la tête du Mont-Liban.

