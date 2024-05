Comment les peintres d’icônes de Palekh ont-ils créé un artisanat laïc?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au XVIIe siècle, une solide école de peinture d’icônes s’était formée dans le village russe de Palekh (aujourd’hui dans région d’Ivanovo). Ses représentants ont beaucoup voyagé, absorbant des connaissances sur les différents styles de peinture d’icônes. Ils ont peint les murs du Palais à Facettes du Kremlin de Moscou, du couvent de Novodievitchi, de la laure de la Trinité-Serge et ont également réalisé des travaux à Saint-Pétersbourg et dans les villes de l’Oural. En conséquence, ils ont formé leur propre style unique de peinture d’icônes, caractérisé par la grâce, l’élaboration des détails, une abondance d’or et de couleurs brillantes transparentes.

I. Khazov. Campagne d’Ermak. Coffret, 1935 Domaine public Domaine public

Ivan Golikov. Divination sur les сouronnes, années 1920 Domaine public Domaine public

Après la révolution de 1917, les maîtres de Palekh ont dû s’adapter aux conditions de vie dans le nouveau pays, où tout ce qui était lié à la religion était interdit. Ainsi, les anciens peintres d’icônes ont commencé à peindre des objets du quotidien, tels que des boîtes, des cendriers, des broches, des plateaux, etc., en s’inspirant de l’artisanat sur laque de Fedoskino avec sa peinture en papier mâché sur fond noir. Les sujets religieux ont été remplacés par des scènes de la vie profane, mais la tradition de la peinture d’icônes du XVIIe siècle était encore retracée dans leurs œuvres. Ainsi, la plus ancienne tradition de peinture d’icônes a été préservée dans les objets d’art qui décoraient la vie des citoyens soviétiques. À propos, les œuvres des maîtres de Palekh étaient également appréciées à l’étranger.

Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

