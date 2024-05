Une douceur insolite avec une touche russe: recette de biscuits à la farine de sarrasin

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De nombreux Russes ne peuvent imaginer leur vie sans gretchka (sarrasin), qu’ils ajoutent aux soupes, aux bouillies, aux salades et... même aux pâtisseries. La farine de sarrasin a une saveur unique, est également riche en micro et macro nutriments et possède un faible indice glycémique. Tout cela rendra les pâtisseries à base de cet ingrédient non seulement très savoureuses, mais aussi saines.

Ingrédients :

150g de farine de sarrasin

3 cuillères à soupe de cacao en poudre

4 cuillères à soupe de sucre

½ cuillère à café de bicarbonate de soude

2g de vanilline

1 œuf

100g de tvorog (fromage cottage)

90g de beurre

Préparation :

Prenez du sarrasin et broyez-le à l’aide d’un robot ménager ou achetez de la farine de sarrasin toute prête en magasin. Mélangez la farine, le cacao et le sucre. Ajoutez le bicarbonate de soude et la vanille. Dans un autre saladier, fouettez ensemble l’œuf, le tvorog et le beurre fondu. Combinez le mélange de farine avec le second mélange et pétrissez soigneusement la pâte. Formez les biscuits avec vos mains. Faites-les cuire sur du papier sulfurisé pendant 20-25 minutes à 180°C. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous expliquions justement pourquoi les Russes aiment tant le sarrasin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.