Pendant la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, dans l’un des villages de la région de Moscou appelé Jostovo, l’artisan Andreï Goguine a enseigné à ses élèves la technique locale consistant à peindre des plateaux en métal, en utilisant à leur place des boîtes de conserve américaines provenant de l’aide humanitaire. À cette époque, n’importe quel autre élément de fer était utilisé pour les besoins du front, et il n’était pas question d’en fabriquer des articles ménagers. Ainsi, même dans les temps les plus difficiles, les maîtres de Jostovo ont préservé et transmis de génération en génération leurs connaissances sur la peinture ancienne sur fer.

L’artisanat de Jostovo est apparu grâce à la famille de paysans Vichniakov, qui a décidé de combiner les techniques des miniatures en laque de Fedoskino et des plateaux en étain de l’Oural. En 1825, Ossip Vichniakov a ouvert un magasin, où l’on vendait précisément de tels articles.

Les maîtres de Jostovo ne suivent pas de modèles et sortent leurs peintures directement de leur esprit. L’essentiel est qu’ils comprennent des bouquets composés de toutes les fleurs – des simples liserons aux roses exquises.

La technique de fabrication des plateaux de Jostovo leur permet de servir pendant des siècles :

Tout d’abord, le moule pressé ou forgé est dégraissé pour éviter la corrosion. Ensuite, les artisans appliquent un apprêt noir à base d’huile sur la pièce et peignent le fond. Après avoir appliqué ce qu’on appelle la « razmaliovka » (du verbe russe « malevat’ », « peindre »), la première couche en peintures blanchies, le plateau est laissé à sécher toute la nuit au four. Le maître crée la couche supérieure à l’aide de peintures à l’huile et de pinceaux spéciaux. C’est dans les pinceaux que réside le secret principal de ce trait très « doux », pour lequel les plateaux prêts à l’emploi sont si célèbres. Ils sont fabriqués à la main exclusivement à partir de poils provenant de l’oreille d’un écureuil de Sibérie et uniquement sur commande. Mais surtout, comme le disent les artisans eux-mêmes, pour maîtriser la peinture de Jostovo, il faut vivre à Jostovo !

