Recette du koulitch cruffin, une version revisitée de cette brioche traditionnelle de Pâques

Ce dimanche, tous les croyants orthodoxes de Russie célébreront Pâques. Le régal traditionnel le plus important de cette fête est le koulitch, brioche de Pâques préparée à base de pâte levée avec des fruits secs.

L’une des variétés modernes de cette pâtisserie traditionnelle est devenue ce qu’on appelle le « koulitch cruffin* ». Sa particularité réside dans la pâte tordue d’une manière particulière. Malgré son aspect original, le koulitch cruffin conserve la saveur d’une authentique brioche de Pâques.

Même si vous n’êtes pas croyant orthodoxe, essayez de cuisiner à la maison ce trésor de la cuisine nationale russe imprégné de l’histoire et des traditions du pays.

150g de fruits secs et de baies

Mettez les fruits secs et les baies dans un bol d’eau chaude et réservez pendant dix minutes. Égouttez-les et séchez-les.

Mélangez l’eau tiède, le lait, la levure déshydratée et une cuillère à soupe de sucre.

Battez les œufs, le sucre, le sel et l’extrait de vanille ou le sucre vanillé.

Incorporez la farine tamisée, le beurre fondu refroidi et le pâton, mélangez le tout avec une spatule. Pétrissez ensuite à la main ou avec un mélangeur électrique jusqu’à obtenir une pâte souple et non collante.

Placez le pâton dans un saladier, recouvrez de film plastique ou d’un torchon et laissez-le reposer pendant une heure et demie. Attendez que la pâte double ou triple en volume, puis aplatissez-la délicatement.

Divisez la pâte en trois parties égales, avec lesquelles vous formerez trois boules.

Aplatissez l’une des boules pour former un rectangle très fin, sur lequel vous étalerez un tiers du beurre, puis ajouterez un tiers des fruits séchés.

Roulez ensuite la pâte en serrant bien, couvrez de film plastique ou d’un tissu et réservez.

Répétez l’opération avec les deux autres boules de pâte.

Lorsque vous aurez fini, сoupez le premier roulé en deux bandes, en laissant environ deux centimètres aux extrémités.

Tournez la première bande de manière à ce que toutes les couches soient visibles. Répétez l’opération avec la seconde bande en l’enroulant vers le haut autour de la première.

Créez ensuite une sorte de nœud sur le dessus. Placez délicatement la pâtisserie dans un moule et répétez l’opération avec les roulés restants.