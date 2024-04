Comment l’«extraterrestre» Aliochenka a été découvert dans l’Oural

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La retraitée du nom de Tamara Prosvirnina avait en effet un véritable fils, qui purgeait alors une peine de prison pour vol. Cependant, elle a soudainement eu un nouvel « enfant », qu’elle appelait Aliochenka. Ce « bébé » ressemblait plutôt à un humanoïde : il était imberbe, mesurait 20-25cm, avait de grands yeux globuleux, une tête de forme étrangement allongée, et émettait des sons aigus. C’est justement en cherchant la source de ces cris que Prosvirnina avait trouvé la créature près d’un puits dans la forêt. Elle avait décidé de la ramener chez elle, le nourrissant de tvorog (fromage cottage) et de lait concentré. Ceux qui ont vu l’« alien » l’ont décrit de différentes façons, mais s’accordaient à dire qu’« il ressemblait à un véritable extraterrestre ».

Quelque temps plus tard, Tamara Prosvirnina a été emmenée à l’hôpital – elle souffrait de schizophrénie, et son Aliochenka a été laissé seul, puis... est mort. Ne restait que son corps momifié, qui a été remis aux ufologues par un officier de police local. Dès lors, plus personne n’a vu l’« extraterrestre ». Les médecins qui ont eu le temps d’étudier les restes n’ont pu parvenir à aucune conclusion. Un anatomo-pathologiste et un médecin légiste ont estimé qu’Aliochenka n’était pas un être humain. En revanche, un urologue et un gynécologue étaient persuadés qu’il s’agissait d’un enfant humain, né prématurément et présentant des malformations.

Cette version est tout à fait plausible : en 1957, dans la centrale nucléaire secrète Maïak, située près de Kychtym, une explosion de plutonium a eu lieu, contaminant le territoire de la région. Ce n’est qu’en 2002 que l’Institut de génétique générale de l’Académie des sciences de Russie a examiné un fragment du tissu dans lequel Aliochenka avait été enveloppé. Ils ont alors isolé l’ADN d’un humain présentant de nombreuses anomalies de développement.

Dans cet autre article, découvrez notre guide ultime des mystères de Russie, entre OVNI et yétis.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.