Le makovnik, ce gâteau russe aux graines de pavot qui vous apportera bien-être et prospérité

Dans un saladier, tamisez la farine et la levure chimique avec la pincée de sel. Ajoutez les graines de pavot et mettez le mélange sec de côté.

Dans un autre saladier, cassez les œufs, ajoutez les grains de vanille et commencez à battre. Ajoutez le sucre cuillère à soupe par cuillère à soupe. Continuez à battre jusqu’à obtenir une texture agréable et soyeuse.