Dix sites en Russie fréquentés par les extraterrestres (s’ils existent ou passent nous voir!)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Const st Const st

Triangle de Moliobka. Depuis le XIXe siècle, des objets volants – bien évidemment non identifiés – seraient vus au-dessus de cette zone située dans la région de Perm. On aurait remarqué, entre autres, des boules lumineuses de différentes couleurs et des figures anthropomorphes.

>>> Les dix plus grands écrivains de science-fiction soviétiques

Stonehenge du Don. Ce site, dont certains pensent qu’il s’agit d’une base de lancement pour vaisseaux extraterrestres, se trouve à cent vingt kilomètres de Rostov-sur-le-Don. On en verrait de temps en temps la nuit.

Alat. Des témoins assurent que l’on peut voir dans le ciel de ce village du Tatarstan, après le coucher du soleil, une tache jaune dans le ciel. Des rayons multicolores en émaneraient.

Legion Media Legion Media

Olkhon. Dans les années 1970, 1980 et 1990, des personnes présentes sur cette île du Baïkal ont affirmé avoir vu une immense pyramide à la surface du lac.

Legion Media Legion Media

Dalniégorsk. En 1986, une boule rouge-orangé se serait écrasée sur la colline qui porte le nom de Vysota 611 (Hauteur 611), située près de cette ville de l’Extrême-Orient. Des débris auraient été ramassés et leur étude aurait montré qu’ils étaient ceux d’un objet utilisant des technologies non terrestres.

Legion Media Legion Media

Sassovo. Le 12 avril 1991, 30 ans jour pour jour après le vol de Iouri Gagarine, un OVNi aurait survolé ce village de la région de Riazan. Une violente explosion aurait été entendue. Son onde de choc aurait cassé et fait trembler des fenêtres. Immédiatement après, de grosses boules blanches seraient apparues dans le ciel.

Legion Media Legion Media

Crête de Medieditski. On raconte que ce site de la région de Volgograd est un lieu de stationnement pour OVNi. C’est en tout cas l’explication que donnent certains aux traces de brûlure de l’herbe.

>>> Les six meilleurs films russes sur l'apocalypse et la vie après la fin du monde

Triangle de Sverdlovsk. – Dans les années 1980 et 1990, des OVNi auraient souvent survolé cette zone située près de Ekaterinbourg. Certains ont alors pensé qu’elle était même traversée par une route spatiale.

Legion Media Legion Media

Oukounievo. Des OVNi auraient l’habitude de se poser à la surface d’un lac situé près de ce village sibérien. Ils s’enfonceraient ensuite dans l’eau qui s’illuminerait alors en vert.

Legion Media Legion Media

Kychtym. En 1996, dans ce village de l’Oural, on a découvert un petit cadavre, dont il a été dit qu’il était celui d’un être appartenant à une espèce inconnue. Il lui a été attribué le nom d’Aliochenka. En 2002, des recherches plus poussées ont conclu qu’il s’agissait du cadavre d’un enfant né avant terme souffrant de pathologies multiples.

Dans cette autre publication, découvrez les sept endroits les plus anormaux de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.