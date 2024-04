La «Madone de Brandebourg» souffle aujourd’hui ses 100 bougies

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Grâce au cliché pris en 1945 par le photographe Evgueni Khaldeï à Berlin, Limanskaïa, alors âgée de 21 ans, a acquis une gloire internationale – l'image a fait le tour du monde, devenant l’un des symboles de la victoire.

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Ayant rejoint le front en 1942, elle a servi dans un régiment de réserve et cousu des vêtements pour les soldats. Ensuite, elle a appris le métier d’agent de circulation. Pendant la guerre, elle a failli périr à plusieurs reprises.

Quatre décennies plus tard, le photographe et son modèle se sont à nouveau rencontrés et il l’a prise en photo avec les ordres et médailles ornant sa poitrine.

Service de presse du gouverneur de Saratov Service de presse du gouverneur de Saratov

Aujourd’hui, Limanskaïa vit dans la région de Saratov, chez sa fille. Depuis 2020, une statue dédiée à cette légende vivante se dresse dans la ville de Marks.

