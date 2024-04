Journée de la cosmonautique: projection à Paris d’un film russe sur une mission de sauvetage spatial

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aujourd’hui, 8 avril, vous avez la chance d’assister à la projection du film dramatique russe Saliout-7 réalisé en 2017 par Klim Chipenko et basé sur des événements réels. L’événement est organisé en l’honneur de la Journée de la cosmonautique, célébrée en Russie et dans les pays de l’ex-URSS le 12 avril, jour où le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine a effectué le premier vol habité dans l’espace.

Selon son intrigue, la station spatiale soviétique Saliout-7 cesse de répondre aux signaux provenant de la Terre. Il fonctionne en mode sans pilote et il n’y a aucun moyen de comprendre ce qui lui est arrivé. Les dirigeants soviétiques décident d’y envoyer un équipage de deux cosmonautes, qui devront s’amarrer à ce vaisseau spatial géant de 20 tonnes et en prendre le contrôle. L’histoire de l’astronautique (et c’était en réalité le cas !) n’a jamais rien connu de tel. Le cosmonaute soviétique expérimenté Vladimir Fedorov et le concepteur de la station Viktor Alekhine auront à risquer leur vie pour accomplir cette tâche importante...

Malgré de nombreux éléments fictifs, le film est basé sur une histoire réelle qui s’est déroulée sur la station spatiale soviétique du même nom en 1985. Vous pouvez en savoir plus sur les aventures époustouflantes des cosmonautes soviétiques Vladimir Djanibekov et Viktor Savinykh, qui sont devenus les prototypes des personnages principaux du film, dans cette autre publication.

Pour assister à la projection du film, assurez-vous de vous préinscrire en utilisant ce lien.

