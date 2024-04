Pourquoi les habitants de cette ville russe se baignent-ils dans une saline?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ce minéral y a été découvert dès le XVe siècle et la production de sel a toujours servi de base pour l’économie de Solikamsk. Cette dernière est traversée par la rivière Oussolka, confluent de la Kama alimenté par des sources salées.

Au début du XXe siècle, un puits de 100m de profondeur a été creusé près de l’une d’elles et a reçu le nom de Lioudmilinski, et ce, pour étudier les couches de sel et comprendre s’il était possible d’en extraire du sel comestible. Les explorations ont pris plusieurs années et, en raison du fait que le sel extrait à cet endroit précis était très amer et contenait des traces de potassium, l’exploitation a été abandonnée.

Le puits, quant à lui, n’a pas été oublié – les scientifiques ont continué à étudier la composition chimique de la source. Les riverains considèrent, pour leur part, que les eaux qui le remplissent ont des vertus – autour, l’on sent une odeur de sulfure d’hydrogène, comme dans les stations géothermiques. Par conséquent, il n’est pas rare de voir les habitants locaux s’y baigner.

