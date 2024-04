Comment Nikita Khrouchtchev «a fait la promo» de Pepsi

À l’été 1959, plusieurs titres de la presse occidentale sont sortis avec des photos du leader soviétique Nikita Khrouchtchev dégustant Pepsi. «Khrouctchev veut être plus sociable. Sois plus sociable. Pepsi aidera».

PepsiCo a ainsi reçu une pub de rêves. Le slogan de l’entreprise associé à ces photos ont contribué à un résultat vraiment magique : les ventes ont commencé à croître. En effet, ces clichés à succès avaient été pris au Salon national américain organisé à Moscou et exposant les acquis de l’industrie des États-Unis.

Automobiles et ordinateurs, vêtements et nourriture, équipement électroménager et dessins animés de Disney, même des tableaux de Jackson Pollock – il y avait de tout ! Même PepsiCo a présenté ses produits, profitant de l’absence au salon de son principal concurrent, Coca-Cola. Il ne s’agissait pas d’un geste dicté par la pure vanité, mais par des problèmes internes : en raison de la révolution à Cuba, l’entreprise ne pouvait pas se servir de plantations de canne à sucre et perdait progressivement ses positions. En termes de volume de ventes, Coca-Cola la devançait cinq fois !

C’est le vice-président Richard Nixon en personne qui a guidé Khrouchtchev lors de la visite du salon. Lorsque le leader soviétique s’est arrêté devant le stand de PepsiCo, l’on lui a proposé de déguster deux sortes de boissons : l’une à base d’eau soviétique et l’autre à base d’américaine. L’astuce a été couronnée de succès ! Il a bu des deux gobelets, répondant, bien évidemment, que c’est l’eau soviétique qui donnait un meilleur résultat. Le lendemain, les photos ont fait le tour de la planète.

Durant les deux mois qu’a duré le salon, plus de 3 millions de gobelets de Pepsi ont été bus. Les ventes ont cru immédiatement et, en 1974, PepsiCo a ouvert sa première usine en URSS.

