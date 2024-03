Chamanka: pourquoi les riverains du Baïkal considèrent-ils ce rocher comme sacré?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Également connu comme cap Bourkhan, il est situé près du village de Khoujir et possède le statut de monument naturel. Cependant, pour les habitants locaux, il s’agit avant tout d’un lieu de force que l’on ne doit pas profaner par de mauvaises pensées et actions. Ici, l’on fait des serments et promesses, l’on s’adresse aux esprits.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Le rocher est traversé par une grotte perçante, où jadis l’on exécutait des rites de sacrifice au nom de l’esprit maître d’Olkhon, le plus vénéré de toutes les divinités locales. Seuls les chamans peuvent y pénétrer. D’ailleurs, les femmes n’ont même pas le droit de s’y approcher – l’on considère que, dans le cas contraire, elles attireront le malheur sur elles.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans la grotte et sur l’isthme, des scientifiques ont découvert des inhumations vieilles de plus de 5 000 ans et des objets du quotidien, dont des pointes de flèches, des objets en terre et des pièces d’or.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Au XVIIe siècle, lorsque le bouddhisme a commencé à se propager en Sibérie, la grotte a vu apparaitre un autel à Bouddha. Ce lieu attirait souvent des lamas de datsans (temples ou monastère) voisins.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Aujourd’hui, l’on considère ce rocher comme l’un des 9 endroits sacrés de l’Asie, au même titre que le monastère Shaolin en Chine, et le mont Kailash au Tibet.

Dans cet autre article, découvrez Por-Bajyne, cette énigmatique forteresse insulaire du fin fond de la Sibérie

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.