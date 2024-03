Ces tartelettes oudmourtes cousines de la quiche française

Russia Beyond

Les perepetchis (traduit littéralement du russe par « quelque chose cuit au four ») sont de petites tartelettes oudmourtes avec une variété de garnitures, garnies d’un mélange d’œufs et de lait. Comme vous pouvez le constater, par leur forme, ils rappellent beaucoup la célèbre quiche française. Cependant, cette pâtisserie a sa saveur propre et unique. Ceci est obtenu grâce à la présence de farine de seigle dans leur composition. Initialement, ces tartes ouvertes étaient préparées pour des cérémonies, notamment funéraires, mais elles ont ensuite commencé à être préparées pour les fêtes, comme les mariages des souverains russes.

Ingrédients pour la pâte :

50g de beurre

100ml d’eau

1 œuf

150g de farine de blé

100g de farine de seigle

1 cuillère à café de sucre

½ cuillère à café de poivre

Ingrédients pour la garniture :

400g de bœuf émincé

1 petit oignon

2 œufs

50ml de lait

sel

poivre

huile de friture

Préparation :

Mélangez le beurre ramolli, l’œuf, les deux types de farine, l’eau, le sucre et le sel. Pétrissez la pâte. Vous devez obtenir une pâte souple qui ne colle pas aux mains. Couvrez-la d’un torchon et laissez-la reposer pendant 20 minutes. Pendant ce temps, hachez finement le petit oignon et faites-le frire avec quelques cuillères à soupe d’huile. Lorsqu’il devient tendre, ajoutez la viande hachée et faites-la frire jusqu’à ce qu’elle soit cuite. Assaisonnez avec du sel, du poivre fraîchement moulu et tout assaisonnement de viande que vous souhaitez. Fouettez les œufs avec le lait, ajoutez une pincée de sel, puis placez le mélange obtenu de côté. Divisez la pâte en 8-10 petites boules égales, puis prenez-en une à la fois et étalez-la assez finement pour obtenir un rond d’un diamètre d’environ 10 cm. Pincez les bords et créez une bordure. Répétez l’opération avec tous les morceaux de pâte. Remplissez chaque tartelette avec une cuillère à soupe de garniture de viande. Ensuite, versez délicatement le mélange d’œufs. Transférez vos perepetchis sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier sulfurisé et faites-les cuire au four à 180°C pendant 20-25 minutes. Priatnovo appetita !

