Bleu et rose: les origines des rubans pour les nouveau-nés en Russie

Si à première vue le choix des couleurs n’a rien d’étonnant - rouge ou rose pour les fillettes et toutes les nuances de bleu pour les garçons, cette tradition a des origines plus complexes qu’il ne peut paraître. Elle plonge ses racines à l’époque tsariste.

En effet, dans l’Empire russe, les plus hautes distinctions étatiques étaient l’ordre de saint André Apôtre le premier nommé pour les hommes et de sainte Catherine pour les femmes. Elles étaient portées sur des rubans - bleu et rouge respectivement. Or, l’empereur Paul Ier a ordonné d’en décorer chaque nouveau-né de la maison impériale lors de son baptême.

Avec le temps, cette tradition s’est propagée dans les masses et les rubans décoraient désormais tous les bambins, pas uniquement ceux de haute naissance.

