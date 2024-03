Cette maquette aussi grande qu’un terrain de foot créée en URSS avant un chantier de digue

Russia Beyond

Les inondations ont toujours constitué le fléau de la ville de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, elle est protégée par une digue, dont la construction a pris plus de 30 ans!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Toute erreur commise lors de la conception de cette installation hydrotechnique pouvait mener à un drame. Pour l’éviter, Leningrad a vu au cours des années 1983-1984 ériger un modèle du delta de la Neva et de la baie portant le même nom sur une échelle de 1 à 500. Les ingénieurs ont simulé des situations d’inondation, suivi les courants et les vagues, vérifié la vitesse des écoulements d’eau et les chutes de pression.

P.Vostrikov/Sputnik P.Vostrikov/Sputnik

Le modèle s’étendait sur près de 6 000 m2. Il a été posé à l’intérieur d’une piscine géante de près de 8 000 m2. La maquette a été dotée de quelque 200 capteurs sensibles et, pendant l’imitation d’une inondation, l’eau en provenance du Golfe de Finlande arrivait à la vitesse de 2 000 litres par seconde.

A. Lobov/Sputnik A. Lobov/Sputnik

Le projet de digue n’était pas soutenu par tout le monde. Par conséquent, l’accès au modèle a été ouvert à tous les désireux et les spectateurs pouvaient voir le mécanisme en action.

Dans cette autre publication, nous racontons comment le métro de Leningrad a failli détruire la ville

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.