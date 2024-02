Que comportait le plus gros trésor jamais découvert en Russie?

Russia Beyond

Rien ne peut être plus précieux que la Chambre d’ambre? Ah que si! Le trésor des princes Narychkine.

D’un côté, les travaux de restauration rappellent un cataclysme naturel créant une myriade de difficultés. De l’autre, ils réservent parfois d’étonnantes surprises. Ainsi, en 2012, lors de travaux dans l’hôtel pétersbourgeois des princes Troubetskoï-Narychkine, les ouvriers en bâtiment ont découvert des sacs en ouvrant le plancher entre deux étages. Ce qu’ils y ont trouvé les a laissés pantois : des coffres comportant entre autres des médailles, joailleries, montres, énormes bouilloires « samovars », candélabres etc.

Parmi les trouvailles, figuraient plusieurs services de table, dont un en argent et composé de deux cents objets créés par la société d’Ignatius Sazikov. Même une petite salière de ce lot ressemble à une œuvre d’art. Argent, pierres précieuses, gravures, armoiries des familles princières des Narychkine et des Somov – pendant plusieurs décennies, plus de deux mille trésors ne pesant pas moins de quatre cents kilogrammes ont été conservés là où les avait placés le lieutenant du régiment de hussards de la Garde impériale Sergueï Somov, époux de Natalia Narychkine.

Alors que la plupart des autres trésors des nobles ont été transférés dans des musées ou vendus à l’étranger, cette collection est restée indivisible. Elle est considérée comme le plus grand trésor découvert en Russie et est désormais exposée au musée de Tsarskoïé Selo.

